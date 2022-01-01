В 5 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» проходит очередной школьный конкурс, в котором Барт участвует вместе со своим домашним питомцем. Появление в школе пса, застрявшего в вентиляции, оборачивается для директора Скиннера увольнением.
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