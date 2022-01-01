В 5 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» мистер Бернс осознает, что уже не молод. Однако наследника, который смог бы встать у руля бизнес-империи после его смерти, до сих пор нет. Богач устраивает конкурс на вакантное место среди жителей всего города.