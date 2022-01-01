В 5 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» на прилавках магазинов появляется кукла Малибу Стэйси. Девочки Спрингфилда вне себя от счастья, ведь новомодная игрушка умеет говорить. Однако Лиза считает ее слишком сексистской и возглавляет акцию протеста.