В 5 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» дети находят грампластинку с изображением отца. Выясняется, что в 80-е Гомер выступал на сцене вместе с музыкальным квартетом. Группа пользовалась большой популярностью. Но что привело к ее распаду?
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