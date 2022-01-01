В 5 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» дети находят грампластинку с изображением отца. Выясняется, что в 80-е Гомер выступал на сцене вместе с музыкальным квартетом. Группа пользовалась большой популярностью. Но что привело к ее распаду?