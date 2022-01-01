В 4 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» герои сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Нужда в деньгах заставляет Мардж устроиться на работу к мистеру Бернсу. Кто бы мог подумать, что начальник станет питать к подчиненной любовные чувства.
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