В 4 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» наступает канун Дня всех святых. В рамках альманаха рассказываются три жуткие новеллы, каждая из которых навеяна классическими ужастиками. В первой главе на Гомера нападает ожившая кукла Красти.
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