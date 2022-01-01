В 4 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» наступает канун Дня всех святых. В рамках альманаха рассказываются три жуткие новеллы, каждая из которых навеяна классическими ужастиками. В первой главе на Гомера нападает ожившая кукла Красти.