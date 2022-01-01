В 4 сезоне 22 серии сериала «Симпсоны» на телевидении появляется новое шоу, героем которого становится кукла Гэббо. Рейтинги премьерного эпизода взлетают до небес, вытесняя из эфира клоуна Красти. Барт и Лиза приходят своему кумиру на помощь.
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