В 4 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» по всему городу распространяется загадочный японский вирус. Лишь Мардж удается избежать заражения. Вылазка за бутылкой брэнди Абрахаму оборачивается для женщины взятием под стражу.
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