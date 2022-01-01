В 4 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» наступает первое апреля — пора для веселых розыгрышей над близкими. Барт подсовывает Гомеру взболтанную банку любимого пива. Кто бы мог подумать, что безобидная шутка приведет к госпитализации и коме.