В 4 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» наступает День Святого Валентина. Из жалости Лиза дарит «ботану» Ральфу валентинку. Наивный одноклассник влюбляется и начинает оказывает ей всевозможные знаки внимания. Чем обернется эта неловка ситуация?
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