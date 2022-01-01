В 4 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» недобросовестный отец вновь забывает забрать Барта, тем самым вынуждает его мокнуть под ливнем. Желая отомстить, мальчик обращается за помощью в местное агентство «Старший брат», выдавая себя за сироту.
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