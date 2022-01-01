В 4 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» наступают летние каникулы. Лиза и Барт загораются желанием провести время в новом лагере, который создан их любимым клоуном Красти. Пока дети отсутствуют, Гомер меняется до неузнаваемости.
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