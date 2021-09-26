Вы не поверите, о чём эта серия — Третий акт вас шокирует!
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О чем cерия
В 33 сезоне 6 серии сериала «Симпсоны» в вымышленный город Спрингфилд приезжает безжалостный коллектор. По ходу развития событий жизни Гомера и Неда затягивает жестокий мир престижного телевидения. Смогут ли они выбраться из него живыми?
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