В 32 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» в семействе назревает кризис. Оставшись в одиночестве, Гомер случайно попадает под чары пленительной британки, пока его любимая Мардж и дети отдыхают на море. Сможет ли Гомер устоять?
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