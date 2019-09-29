В 31 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» семья Фландерс сталкивается с кризисом веры. Тодд больше не узнает лицо матери, так что отец показывает сыну архивные видеозаписи. Не желая мириться с несправедливостью судьбы, мальчик отлучается от церкви.