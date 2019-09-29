В 31 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» действия переносятся в 17 век. Невинные индейки впервые сталкиваются с жестокостью пилигримов на День благодарения. Затем Гомер разрабатывает из сознания Мардж искусственный интеллект в духе «Черного зеркала».
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