В 31 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» состоится ежегодная поездка Ван Хутенов в Латинскую Америку. На этот раз к семьям Спрингфилда присоединяются Гомер, Мардж и дети, рассчитывающие провести незабываемый отпуск. Однако все идет не по плану.
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