В 31 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» состоится ежегодная поездка Ван Хутенов в Латинскую Америку. На этот раз к семьям Спрингфилда присоединяются Гомер, Мардж и дети, рассчитывающие провести незабываемый отпуск. Однако все идет не по плану.