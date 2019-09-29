В 31 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» дети вступают в схватку за права животных. Лиза и Барт выпускают на свободу касатку, а потом принимаются за куда более опасных зверей, содержащихся вне воли. Их отец Гомер тем временем приобретает лодку.
Related video
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Авторизация по e-mail