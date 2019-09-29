В 31 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» дети вступают в схватку за права животных. Лиза и Барт выпускают на свободу касатку, а потом принимаются за куда более опасных зверей, содержащихся вне воли. Их отец Гомер тем временем приобретает лодку.