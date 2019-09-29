В 31 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» у старшей дочки Гомера появляется новая подруга Эдди. Девочек объединила любовь к лошадям. В первую же неделю Лиза отправляется к богатой сверстнице с ночевкой, не подозревая, что ее там ждет.
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Авторизация по e-mail