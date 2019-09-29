В 31 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» у старшей дочки Гомера появляется новая подруга Эдди. Девочек объединила любовь к лошадям. В первую же неделю Лиза отправляется к богатой сверстнице с ночевкой, не подозревая, что ее там ждет.