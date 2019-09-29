В 31 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» продолжается история о вражде двух священников. Боде пользуется успехом у всех жителей Спрингфилда. Но преподобный Лавджой уверен, что в таинственном прошлом пастора немало темных пятен.
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