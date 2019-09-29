В 31 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» очередная выходка Гомера завершается для него понижением в должности. Став мелким служащим, он знакомится с 35-летним Майком. Поразмыслив, два неудачника решают открыть собственный бизнес.
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