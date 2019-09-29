В 31 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» спрингфилдская церковь сталкивается с кризисом. На должность Лавджоя назначается молодой пастор Боде Райт. Харизматичный христианин влюбляет в себя прихожан легкомысленным подходом к религии.
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