В 31 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» младшая дочь отправляется в дошкольное образовательное учреждение. У Мардж возникает свободное время, которое она решает потратить на работу. Женщина устраивается на должность в местный наркодиспансер.
Related video
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Авторизация по e-mail