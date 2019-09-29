В 31 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» очередной розыгрыш Барта приводит к угрозе исключения из школы. Чтобы избежать неприятностей, хулиган вынужден избрать своим наставником Неда Фландерса. Гомер начинает ревновать сына к соседу.
Related video
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Авторизация по e-mail