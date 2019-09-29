В 31 сезоне 15 серии сериала «Симпсоны» родственники все свободное время проводят перед экранами. Желая повлиять на ситуацию, Мардж вводит для домочадцев ограничения. Вскоре она понимает, что сама является зависимой.
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