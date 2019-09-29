В 31 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» в городе обнаруживается клад. Мардж предлагает уроженцам Спрингфилда открыть на эти деньги STEM-школу. Столкновение с компьютерными алгоритмами переворачивает жизнь Лизы и Барта с ног на голову.