В 31 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» в городе обнаруживается клад. Мардж предлагает уроженцам Спрингфилда открыть на эти деньги STEM-школу. Столкновение с компьютерными алгоритмами переворачивает жизнь Лизы и Барта с ног на голову.
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