В 31 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» наступает сочельник. К удивлению Барта, его заклятый враг Сайдшоу Боб устраивается на подработку в качестве Санты. С наступлением Рождества по Спрингфилду проносится волна грабежей.
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