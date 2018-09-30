Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
Сезон 30 / Серия 207 апреля 2019
Чёрт, Канада
Сезон 30 / Серия 2128 апреля 2019
Ю-ху, детектив?
Сезон 30 / Серия 225 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение
Сезон 30 / Серия 2312 мая 2019
О чем cерия
В 30 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» начальство Гомера урезает льготы на лечение детей. Чтобы подзаработать, Мардж открывает бизнес по продаже исцеляющих кристаллов, которые уже помогли Барту избавиться от синдрома дефицита внимания.
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Авторизация по e-mail