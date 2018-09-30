Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 30 Серия 23

Симпсоны 1989 23 серия 30 сезон

5.8 Оцените
10 голосов
Все серии 30 сезона «Симпсоны»
Барт не умер
Сезон 30 / Серия 1 30 сентября 2018
Отель разбитых сердец
Сезон 30 / Серия 2 7 октября 2018
Мой путь, или Шоссе в небо
Сезон 30 / Серия 3 14 октября 2018
Домик ужасов на дереве 29
Сезон 30 / Серия 4 21 октября 2018
Малыш, ты не можешь вести мой автомобиль
Сезон 30 / Серия 5 4 ноября 2018
Из России без любви
Сезон 30 / Серия 6 11 ноября 2018
Работающая мама
Сезон 30 / Серия 7 18 ноября 2018
Красти — клоун
Сезон 30 / Серия 8 25 ноября 2018
Паппикус Финч
Сезон 30 / Серия 9 2 декабря 2018
Это — тридцатый сезон
Сезон 30 / Серия 10 9 декабря 2018
Быть без ума от игрушки
Сезон 30 / Серия 11 6 января 2019
Девочка в автобусе
Сезон 30 / Серия 12 13 января 2019
Я танцую так жирно, как могу
Сезон 30 / Серия 13 10 февраля 2019
Клоун остаётся на картинке
Сезон 30 / Серия 14 17 февраля 2019
101 смягчение
Сезон 30 / Серия 15 3 марта 2019
Я хочу тебя (Она такая тяжелая)
Сезон 30 / Серия 16 10 марта 2019
Мой киберспорт
Сезон 30 / Серия 17 17 марта 2019
Барт против Щекотки и Царапки
Сезон 30 / Серия 18 24 марта 2019
Девочка в группе
Сезон 30 / Серия 19 31 марта 2019
Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу»
Сезон 30 / Серия 20 7 апреля 2019
Чёрт, Канада
Сезон 30 / Серия 21 28 апреля 2019
Ю-ху, детектив?
Сезон 30 / Серия 22 5 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение
Сезон 30 / Серия 23 12 мая 2019
О чем cерия

В 30 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» начальство Гомера урезает льготы на лечение детей. Чтобы подзаработать, Мардж открывает бизнес по продаже исцеляющих кристаллов, которые уже помогли Барту избавиться от синдрома дефицита внимания.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Маленький воин
Маленький воин 2 комментария
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
Такого не ожидал никто: известный стилист растоптал засветившуюся на публике Жасмин
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Приложение киноафиши