В 3 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» противостояние между соседями возобновится. Нед открывает новый бизнес по продаже товаров для левшей, который набирает популярность. Завистливый Гомер делает все возможное, чтобы Фландерс обанкротился.
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