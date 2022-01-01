В 3 сезоне 23 серии сериала «Симпсоны» в школе появляется новенькая ученица, приехавшая в Спрингфилд по обмену. Милхауз влюбляется в девочку с первого взгляда и проводит с ней все свободное время. Чтобы разлучить парочку, Барт готовит коварный план.