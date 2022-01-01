В 3 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» в школе проходит конкурс эссе на тему политики, в котором побеждает Лиза. В качестве бонуса отличница получает заветную поездку в Вашингтон. Ей предстоит узнать, как работает демократия на самом деле.
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