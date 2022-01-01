В 3 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» любимый пес семьи заболеваем, и для его лечения требуется дорогостоящая операция. Чувствуя вину, питомец сбегает, после чего оказывается в особняке мистера Бернса.
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