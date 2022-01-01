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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 3 Серия 14

Симпсоны 1989 14 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 19 сентября 1991
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 26 сентября 1991
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 3 октября 1991
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 10 октября 1991
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 17 октября 1991
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 24 октября 1991
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 31 октября 1991
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 7 ноября 1991
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 14 ноября 1991
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 21 ноября 1991
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 5 декабря 1991
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 26 декабря 1991
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 9 января 1992
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 23 января 1992
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 6 февраля 1992
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 13 февраля 1992
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 20 февраля 1992
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 27 февраля 1992
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 12 марта 1992
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 26 марта 1992
Эпизод 21
Сезон 3 / Серия 21 9 апреля 1992
Эпизод 22
Сезон 3 / Серия 22 23 апреля 1992
Эпизод 23
Сезон 3 / Серия 23 7 мая 1992
Эпизод 24
Сезон 3 / Серия 24 27 августа 1992
О чем cерия

В 3 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» глава семейства узнает о том, что Лиза способна угадывать исход матчей по футболу. При этом к спорту его дочь абсолютно равнодушна. Гомер решает использовать этот необычный дар ради личного обогащения.

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