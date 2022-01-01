В 3 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» отец дарит на день рождения сыну микрофон. Барт уверен, что ему досталась очередная безделушка. Но вскоре подросток узнает, что с помощью этого устройства можно разыграть весь Спрингфилд.
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