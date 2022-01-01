В 3 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» рассказывается история женитьбы Гомера и Мардж, а также появления на свет Барта, Лизы и Мэгги. Поводом для ностальгических воспоминаний является неоднозначный результат теста на беременность.
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