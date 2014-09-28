В 26 сезоне 7 серии сериала «Симпсоны» в школе Барта появляется новый учитель. Барт вступает с мистером Лассэном в противостояние, но терпит неудачу. Семья готовится к поездке на ежегодный фестиваль, который пройдет в пустыне штата Невада.
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