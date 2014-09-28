В 26 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» между политическими конкурентами Максин и Бернсом начинается противостояние. Лиза рассчитывала, что операциям по гидроразрыву придет конец, но вместо этого женщина влюбляется в миллиардера.
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