В 26 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» насмешки над Бартом побуждают Мардж на очередную акцию. Она выступает против любых издевательств. В тот же день Гомера арестовывают за выпады в сторону Фландерса и отправляют в центр реабилитации.