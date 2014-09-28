В 26 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» насмешки над Бартом побуждают Мардж на очередную акцию. Она выступает против любых издевательств. В тот же день Гомера арестовывают за выпады в сторону Фландерса и отправляют в центр реабилитации.
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