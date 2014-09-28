В 26 сезоне 20 серии сериала «Симпсоны» в город приезжает кузина Миллхауса. Чтобы произвести на нее впечатление, Барт начинает курить. Его родственники тем временем раскрывают детали службы дедушки в американской армии.
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