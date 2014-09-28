В 26 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» в руках у домочадцев оказываются старые семейные фотографии. Они пробуждают в сознании каждого из присутствующих ностальгические воспоминания. Во флэшбеке раскрывается причина вражды Лизы и Барта.
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