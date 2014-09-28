В 26 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» знаменитый Даффмен уходит в отставку. Рассчитывая занять его место, Гомер участвует в соревновании. Выясняется, что по контракту ему запрещено употреблять алкоголь. Готов ли он пойти на такие жертвы?