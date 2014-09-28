В 26 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» вынужденная развозка детей в школу наталкивает Мардж на интересную мысль. Она решает устроиться на работу в социальное такси. Гомер остается в баре Мо за старшего, но умудряется обанкротить заведение.
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