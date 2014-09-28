В 26 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» в Спрингфилд приезжает Илон Маск. Используя Гомера, он начинает продвигать жителям собственные идеи безвредного топлива. Появление конкурента оборачивается для мистера Бернса банкротством.
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