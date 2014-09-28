В 26 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» глава дома сталкивается с гипнотизером. После сеанса Гомер начинает думать, что ему десять лет, и становится новым лучшим другом Барта. Удастся ли Мардж вернуть все на свои места?
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