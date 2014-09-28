В 26 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» происходит очередное столкновение семейки с инопланетными захватчиками. Кэнгу и Кодосу удается привести жителей Спрингфилда на новый корабль, замаскированный под аттракцион.
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