В 25 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» цены на билеты в кино стали непомерно высокими. Не желая тратить деньги, Гомер организует на заднем дворе дома собственный кинотеатр. Все фильмы он скачивает с пиратского ресурса, привлекая внимание ФБР.
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