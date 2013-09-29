В 25 сезоне 4 серии сериала «Симпсоны» главу семейства настигает кризис среднего возраста. Желая помочь Гомеру, Мардж заставляет его найти друга по переписке. Новое знакомство побуждает Симпсона осуществить то, на что он до сих пор не решался.
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