В 25 сезоне 3 серии сериала «Симпсоны» помирает самый любимый горожанин Спрингфилда. Похороны заставляют Гомера, Мардж, Бернса и других посетителей вспомнить о прошлых разочарованиях и попытаться изменить свою жизнь к лучшему.
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