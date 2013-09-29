В 25 сезоне 2 серии сериала «Симпсоны» высмеиваются штампы детских книг «Лоракс» и «Кот в сапогах», а затем пародируется фильм ужасов «Уродцы». Став частью цирковой труппы, Мардж и Гомер оказываются в любовном треугольнике с Мо.
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