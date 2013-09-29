В 25 сезоне 14 серии сериала «Симпсоны» служба контроля закрывает дом престарелых за многочисленные нарушения норм безопасности. Эйб и его друзья временно поселяются под одной крышей с Гомером и Мардж, превращая жизнь всех членов семьи в кошмар.
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